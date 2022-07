Martelo batido: Jorge Viana e Jenilson Leite farão dobradinha nas eleições deste ano

Ainda que os dois principais nomes envolvidos na aliança entre a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e o PSB, Jorge Viana (PT) e Jenilson Leite (PSB), ainda não tenham definido o cargo que irão disputar no pleito deste, a união dos partidos já é uma realidade.

Em uma reunião com representantes desses partidos, ocorrida na manhã deste domingo (24), na casa do ex-vice-governador e presidente estadual do PSB, César Messias, ficou acertado que as siglas marcharão juntas. A coligação está montada.

O único assunto que a reunião não conseguiu resolver é quem disputa o quê. Ficou acertado que Jorge e Jenilson são os candidatos majoritários da coligação, mas os cargos que cada um vai disputar só deve ser divulgado na data das convenções.

Nas redes sociais, alguns políticos envolvidos nas discussões, comemoraram o anúncio da aliança: