O pesquisador Davi Friale publicou nesta segunda-feira (25), a previsão no Acre para esta que é a última semana do mês de julho. Segundo ele, os dias serão quentes e ensolarados, com possibilidade de registros de novos recordes de calor, podendo ultrapassar 36 graus.

Ele também alerta para a umidade relativa do ar, que estará baixa.

Apesar de prever tanto calor, a boa notícia é a chegada de uma massa de ar polar, que promete deixar o final de semana do início da ExpoAcre, com temperaturas agradáveis, pelo menos na parte da noite.

“Na próxima sexta-feira, dia 29, chega ao Acre mais uma massa de ar polar, extremamente seca, deixando os dias ainda mais ensolarados, porém, com noites frias, principalmente a partir do sábado próximo. Assim, a partir do próximo fim de semana, ocorrerão temperaturas mínimas, ao amanhecer, entre 13 e 16ºC, em Rio Branco, Brasileia, Xapuri, Assis Brasil, Plácido de Castro, Sena Madureira e demais cidades do leste e do sul do Acre. Os dias, entretanto, estarão ensolarados”, escreveu em seu site O Tempo Aqui.