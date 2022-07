Massacre anunciado em escola no AC, rainhas do rodeio nova convocação da PC: veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

Segunda-feira

Mercado de Honestidade: Rio Branco ganha primeiro minimercado sem funcionários

Com a busca pela praticidade durante as compras e sem filas aguardando atendimento, quatro amigos se juntaram para trazer uma super novidade à capital acreana, o “Almo – Honest Market”, ou “Mercado de Honestidade” o mais novo minimercado autônomo, que funciona 24h por dia conta com o pagamento 100% digital e sem funcionários. Os sócios Kaio Almeida, Luiz Figueiredo, Lucas Felix e Diego Firmino, tiveram essa ideia após perceber os novos hábitos de consumo gerados pela pandemia, foi aí que pensaram no ALMO como uma forma de facilitar as compras do cotidiano. O primeiro mercadinho se encontra no condomínio Green Garden, mas o intuito é levar o Almo aos demais condomínios e empresas da cidade, e futuramente abrir em locais públicos, criando assim, uma franquia. LEIA MAIS.

Salários de até R$ 3,5 mil: prefeitura no AC lança edital com vagas para todos os níveis de escolaridade A Prefeitura de Porto Walter, no interior do Acre, divulgou no Diário Oficial desta segunda-pfeora (11), a abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado para provimento de cargos do quadro de pessoal, sendo contratação temporária/cadastro de reserva. LEIA MAIS. Terça-feira Massacre com data marcada é descoberto em escola do Acre e tragédia é evitada O medo está desmotivando alunos, professores e funcionários da Escola Estadual Edmundo Pinto de Almeida Neto, na Vila do Incra, município de Porto Acre. Uma denúncia anônima feita ao ContilNet e confirmada pela Secretaria de Estado de Educação, informou que dois estudantes, um de 12 e outro de 14 anos, chegaram a levar uma faca para dentro da escola, mostrar aos colegas e contar detalhes do massacre que tinha até data para acontecer: 27 de julho. Friale anuncia chegada de "forte onda frio polar" ao Acre; veja os detalhes "Uma forte onda de frio polar chegará ao Acre no próximo fim de semana". A afirmação é do pesquisador Davi Friale. A previsão anima os acreanos que vêm enfrentando dias de altas temperaturas. As temperaturas vão cair bruscamente a partir do domingo (17), promete Friale. LEIA MAIS.

Uma linda indígena estrangeira roubou a cena no Festival de Parintins. Os olhos são do avô espanhol, mas é acreana de Feijó, professora da rede pública de ensino e se chama Neresymar Lopes. LEIA MAIS. Médico acreano alerta para chegada de nova cepa mais transmissível do coronavírus : “Questão de dias”

O médico Fabrício Lemos publicou em tom de alerta sobre a nova cepa da Covid-19, identificada como Ba.5, subvariante da Ômicron, que tem causado novas infecções em diversos países. Segundo o médico, a subvariante é “mais transmissível, dando mais velocidade no contágio”, disse. LEIA MAIS. Quinta-feira

Casal de empresários é preso no AC com carro roubado em São Paulo e placa clonada Um casal de empresários foi preso acusado de receptação de veículo roubado na noite desta quarta-feira (13), no km 77 da BR-317, próximo ao município de Capixaba, no interior do Acre. Segunda informações dos policiais rodoviários federais que prenderam o casal, a dupla trafegava sentido Capixaba/Rio Branco em um carro modelo Fiat Strada de cor vermelho e placa FCW-0D66, quando acabou sendo surpreendido pela guarnição da PRF, que deu ordem de parada ao veículo. LEIA MAIS.

Concurso Rainha da ExpoAcre tem empate e organização revela semifinalistas; saiba quem são as top 16

A coordenação do concurso de beleza ‘Rainha do Rodeio da ExpoAcre’ divulgou nesta terça-feira (12) a lista das candidatas que passaram pela primeira eliminatória da edição 2022, com uma classificada além do previsto. LEIA MAIS

Sexta-feira



Polícia Civil do AC faz nova convocação de aprovados no concurso; veja lista

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e a Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) divulgaram, no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (15), uma nova convocação para a matrícula no Curso de Formação Policial, para os cargos de agente, delegado e escrivão de Polícia Civil, aprovados no concurso da Polícia Civil. LEIA MAIS.

Polícia procura trio que estaria praticando furtos ‘organizados’ em comércios no AC; veja ação

Duas mulheres e um homem estão sendo procurado pela polícia ausados de estarem cometendo diversos furtos na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.