Mesmo após convenções, apenas um partido no AC registrou candidaturas

Com a abertura do prazo para realização das convenções partidárias no último dia 20, a federação Psol e Rede, o partido AGIR e a coligação Com a Força do Povo, que aglutina PSD, PROS, Avante e PTB, se apressaram em serem os primeiros a confirmar seus candidatos, com isso, já estavam aptos a registrarem suas candidaturas.

Mas parece que apenas Psol e Rede estavam de fato com pressa em ratificar os nomes de seus candidatos. Isso porque até esta sexta-feira (29), somente esta federação fez o pedido do registro das candidaturas do professor e sociólogo Nilson Euclides para Governo, Jane Rosas como vice e a do advogado Sanderson Moura ao Senado. Os candidatos proporcionais também fizeram o pedido de registro. Todas estão aguardando julgamento do Tribunal Superior Eleitoral.

O partido Agir, antigo Partido Trabalhista Cristão (PTC), lançou oficialmente o professor David Hall como candidato ao Governo, a empresária Jorgiene da Silva Carneiro como candidata a vice-governadora e o jornalista Dimas Sandas (Agir) ao Senado, no dia 23, mas não realizou pedido do registro de nenhum.

O PSD de Petecão, junto com a coligação, lançou em uma grande festa, no último sábado, no Sesc Bosque, o nome do senador como candidato ao Governo, Tota Filho como vice e a Dra Vanda Milani ao Senado, mas o pedido de registro também não consta ainda na página de divulgação de candidaturas do TSE.

O prazo máximo é dia 15 de agosto.