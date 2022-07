Messi perde posto de jogador argentino mais caro após 15 anos

Lionel Messi deixou de ser o jogador mais caro da Argentina depois de 15 anos no topo da lista. De acordo com o portal Transfermarkt, o jogador do PSG assume agora a 2ª posição.

O atual futebolista argentino mais caro é Lautaro Martinez, da Inter de Milão. O jogador vale 75 milhões de euros (cerca de R$ 416 milhões). O centroavante fica por muito na frente de Messi, que vale 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 277 milhões). Ao lado dos dois nomes, Cristian Romero, Ángel Correa e Rodrigo de Paul fecham o Top 5, valendo 48, 45 e 40 milhões de euros (quase R$266, R$ 249 e R$ 22 milhões, respectivamente). Paulo Dybala aparece em 6º, seguido por Emiliano Buendía, Lisandro Martínez, Emiliano Martínez, Lucas Ocampos, Guido Rodríguez, Juan Foyth e Nicolás González. Confira a lista completa: 1 – Lautaro Martinez – 75 milhões 2 – Lionel Messi – 50 milhões 3 – Cristian Romero – 48 milhões 4 – Ángel Correa – 45 milhões 5 – Rodrigo de Paul – 40 milhões 6 – Paulo Dybala – 35 milhões 7 e 8 – Emiliano Buendía e Lisandro Martínez – 32 milhões 9 – Emiliano Martínez – 28 milhões 10, 11, 12 e 13 – Lucas Ocampos, Guido Rodríguez, Juan Foyth e Nicolás González – 25 milhões