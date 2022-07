Ministro da Educação anuncia saída de Danilo Dupas da presidência do Inep

Ainda segundo o ministro, Carlos Moreno será o novo presidente do órgão a partir de 1º de agosto. O Ministério da Educação ( MEC ) confirmou a nomeação em uma nota enviada à imprensa. Moreno é o sexto nome a ocupar o cargo no governo Bolsonaro (veja mais abaixo) .

“Anuncio que a partir de 1° de agosto o diretor Carlos Moreno será o novo presidente do Inep, respondendo interinamente e garantindo a continuidade dos exames e avaliações fundamentais para toda a sociedade brasileira”, escreveu Godoy numa rede social.

O Inep é um órgão do MEC e é responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), entre outros.

Questionado sobre a aplicação do Enem durante entrevista à Globonews nesta quarta-feira, Moreno diz que vai cumprir os objetivos do Inep.

“O primeiro desafio é a garantia das entregas que o Inep precisa fazer para a sociedade ainda este ano. O Revalida, o Enade e sobretudo o Enem. Já que estamos a 4 meses deste exame, temos que empreender todos os esforços para empreender todos os esforços para garantir para os estudantes, sobretudo aqueles que estão concluindo o ensino médio, total normalidade até a execução desse exame”.

“Minha missão é cumprir os objetivos da instituição. Vamos estar aqui engajados no cumprimento dos objetivos da instituição. As questões ideológicas não farão parte da minha gestão”, completou ele.

De acordo com o currículo do servidor disponível no site do Inep, Carlos Eduardo Moreno Sampaio é servidor de carreira do Inep desde 1985. Ele é graduado em Estatística, possui mestrado em Estatística e Métodos Quantitativos e é doutorando em Educação.