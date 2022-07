Monitorado tem casa invadida, é assassinado e esposa acaba baleada no Acre

O monitorado por tornozeleira eletrônica identificado apenas como Josiel foi morto com um tiro e a esposa dele foi baleada, na tarde desta sexta-feira (8), no Bairro Liberdade, em Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, bandidos armados invadiram a residência do casal e atiraram contra o monitorado, que foi atingido por um disparo. A esposa de Josiel também foi baleada após tentar proteger o marido.

Josiel não resistiu e morreu. A esposa dele foi socorrida e encaminha ao hospital do município.

A motivação do crime seria a guerra entre facções. A Polícia Civil de Epitaciolândia vai investigar o caso.