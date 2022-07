Morre aos 85 anos aposentado que se declarava irmão de Lula

Damião encontrou Lula pela primeira vez em 2004, quando o então presidente da República veio a Mato Grosso do Sul e visitou o principal assentamento da região. Na data, a família entregou vários documentos para comprovar que o morador de Ponta Porã era irmão de Lula, por parte de pai.

De acordo com informações repassadas pela família, Damião estava com a saúde debilitada desde que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Na tarde de quarta-feira (13), foi internado no Hospital Regional da cidade com quadro de baixa pressão arterial. Em estado grave, foi intubado, mas não resistiu.