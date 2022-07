Morre de infarto professor da Ufac que era cotado para ser vice de Mara Rocha

Pré-candidato a deputado estadual pelo MDB e lembrado com frequência pelos dirigentes da sigla como um dos nomes ideais para compor a chapa da deputada federal Mara Rocha na condição de vice na disputa para o governo do Estado nas eleições deste ano, morreu, na tarde deste sábado (24), em Rio Branco, o professor Fortunato Martins Filho, aos de 55 anos. Ele sofreu um infarto e morreu em atendimento no Pronto Socorro do Hospital de Base de Rio Branco (Huerb).

Fortunato Martins era natural de Maués, município do interior do Amazonas, mas vivia no Acre há muitos anos, como docente da Universidade Federal do acre (Ufac), na área de História. Chegou a receber o título de Doutor em História pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no final de 2021.

Também atuava como eletricitário da Eletronorte e era responsável pela organização de campeonatos de férias na área do esporte na periferia de Rio Branco, o que o levou a pensar em entrar para a política, como pré-candidato a deputado estadual e havia chances de vir a ser indicado candidato a vice de Mara Rocha.