Morre Francisco Rodrigues, o Baixinho, garçon que atuou por 35 anos em Rio Branco

Morreu neste domingo (24), Francisco Rodrigues Fernandes, um dos mais famosos e simpáticos garçons de churrascarias em Rio Branco.

Vítima de um câncer, Francisco tinha 67 anos e estava internado na Fundação Hospitalar (Fundhacre).

O churrasqueiro era conhecido pelos apelidos de Leca e Mestre dos Magos entre os vários colegas de trabalho que fez ao longo dos seus 35 anos de trabalho, dos quais 33 foram na atinga churrascaria Estrela, no Centro de Rio Branco, que fechou em 2019, após um incêndio.

Atualmente ele trabalhava na churrascaria Fricarnes, que estava fechada nesta segunda por causa do falecimento do funcionário. Muitos clientes lamentaram com tristeza a morte de Baixinho, como também era conhecido.

Seu sepultamento ocorreu no cemitério Jardim da Saúde, na tarde desta segunda.

Ele deixa uma esposa e três filhos.