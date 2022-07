Morre Maria das Graças, servidora antiga da Emater em Sena, vítima de infarto

A extensionista social Maria das Graças Dias Jerônimo, mais conhecida como Graça da Emater, foi a óbito na tarde desta quinta-feira (28), após sofrer um infarto. Ela era bastante conhecida em Sena Madureira e tinha uma forte ligação com os moradores da zona rural.

Seu falecimento pegou muita gente de surpresa já que a extensionista tinha comparecido ao trabalho normalmente na manhã de hoje e, aparentemente, não tinha problema de saúde.

Em sua página no Facebook, a funcionária pública Lúcia do Vale, sua colega de trabalho, lamentou profundamente o ocorrido. “É com o coração apertado, que nós família EMATER -ACRE e SEPA, comunicamos aos amigos o falecimento da nossa amiga Graça, extensionista da EMATER, a Maria das Graças Dias Jerônimo, ocorrido hoje. Infelizmente a notícia desse dia fatídico, nos pegou de surpresa. Ela partiu no dia em que se comemora o dia do Agricultor 28/07, uma categoria amada e muito querida por ela. Uma funcionária exemplar, foi uma honra ter tido o privilégio de trabalharmos juntas. Descansa em paz amiga, você vai fazer muita falta. Graça foi vítima de um infarto. Aos amigos e familiares, os nossos sentimentos. Estamos de luto”.

Dona Graça tinha 68 anos de idade e trabalhava há 40 anos na Emater. Era separada e não tinha filhos. Seu corpo será velado na capela Esperança, no município de Sena Madureira.