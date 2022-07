Mortes violentas em Sena foram motivadas por disputas entre facções, diz delegado

Em entrevista concedida na manhã desta quarta-feira (27), o delegado Bruno Coelho disse que a polícia vem atuando firmemente para elucidar duas mortes ocorridas recentemente em Sena Madureira. Ele assegurou que os crimes não ficarão impunes. Inclusive, já há sete infratores presos, sendo seis maiores de idade e um menor.

SAIBA MAIS: Vídeo: funcionário da prefeitura de Sena Madureira é nocauteado em briga de rua

Ele acrescentou que a Polícia conseguiu reunir várias provas para subsidiar o inquérito. “Adiantamos à população de Sena Madureira que os crimes não ficarão impunes. A repressão será forte e imediata. Em relação ao último homicídio, conseguimos prender seis acusados. No que se refere a morte do funcionário da Semsur, João Delmiro, prendemos um acusado e os demais já foram identificados, podendo ser presos a qualquer momento”, frisou.

Welisson Coelho de Sousa, 22 anos de idade, foi morto no Bairro Niterói, Segundo Distrito de Sena Madureira. Cedo da manhã, ele foi surpreendido pelos criminosos e não teve como esboçar reação. Além de tiros, a vítima também recebeu várias facadas.

VEJA TAMBÉM: Em uma semana, Sena registra mais um assassinato; jovem de 22 anos é morto a tiros e facadas

Na mesma data, um adolescente também foi alvejado pelos infratores, entretanto, conseguiu escapar.

Dentre os seis criminosos presos pela PM e Polícia Civil está Manoel Nazareno, conhecido por Pita. Ele já cumpriu pena por assassinato e também respondeu a uma tentativa de morte ocorrida dentro do presídio de Sena Madureira.

Já o gari João Delmiro Batista, 24 anos de idade, foi morto quinta-feira da semana passada na estrada Mário Lobão, região do Segundo Distrito.

De acordo com as investigações, as duas mortes violentas foram motivadas pela disputa de territórios entre facções criminosas.