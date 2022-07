Mostra Viver Ciência Itinerante acontece no interior do AC

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), está levando a Mostra Viver Ciência Itinerante aos municípios do interior. As ações se iniciaram pelo Alto Acre, em Brasileia e Epitaciolândia, quando a mostra foi realizada entre quinta-feira, 21, e sábado, 23, na Escola Belo Porvir.

A próxima parada será em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, na Escola Flodoardo Cabral, entre 3 e 5 de agosto. O local já foi palco das ações do Viver Ciência em anos anteriores.

Ainda em agosto,o evento segue para Sena Madureira entre os dias 17 e 19, sendo realizado na Escola D. Júlio Mattioli. Na sequência, será a vez de Acrelândia receber as ações da Viver Ciência itinerante, entre os dias 24 e 26, na Escola Marcílio Pontes dos Santos.

Em setembro, nos dias 20 e 21, a mostra será realizada na Escola Djalma Batista, em Tarauacá. Em Rio Branco, a oitava edição será na primeira quinzena de dezembro.

De acordo com a chefe do Departamento de Inovação da SEE, Raquele Nasserala, o foco das ações da Mostra Viver Ciência são as escolas. Este ano, entre as novidades que serão levadas ao interior estarão a robótica e a internet das coisas, além do tradicional planetário e o Cine Ciência.

“Nossa meta é incentivar os professores a trabalhar com novas metodologias e práticas de ensino com os alunos”, afirma Raquele.