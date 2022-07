Com trânsito lento, motoristas que transitam pela Via Verde, próximo a saída para a rodovia AC-40 precisam aguardar, aproximadamente, 40 minutos em uma fila de carros. Segundo informações, há três dias o trânsito apresenta lentidão no trecho da loja Paranorte e na rotatória da corrente.

Para chegar ao Parque de Exposições, a região da Vila Acre e para sair da cidade, os motoristas que precisam chegar à AC-40, podem buscar rotas alternativas para acessar a rodovia.