Mototaxista é assassinado enquanto atendia corrida em Rio Branco

O mototaxista Gilmar Barroso de Oliveira, de 35 anos, foi morto com 3 tiros na cabeça, na noite desta quinta-feira (28), na rua 1° de maio, no bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Gilmar recebeu uma ligação por telefone e foi atender uma corrida na própria motocicleta de cor branca e placa QLY-6892, e ao chegar na rua 1° de maio, foi surpreendido pelo criminoso que disparou várias vezes contra a cabeça da vítima, que foi atingida por 3 disparos e morreu no local. Após a ação, o criminoso fugiu.

Um homem que passava de bicicleta pela rua viu o mototaxista caído e foi até uma Drogaria 24 horas que fica próxima a Ponte Jucelino Kubitschek, conhecido popularmente como Ponte Metálica, e avisou os outros mototaxista que foram até o local e viram o colega de profissão morto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou um ambulância de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar a morte do trabalhador.

A PM isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo do mototaxista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais Militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O celular da vítima foi levado pelo criminoso. A motivação do crime é desconhecida pela polícia. O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).