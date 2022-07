MPT em Rondônia e Acre convoca aprovados em Processo Seletivo de Estágio 2021 para apresentar documentos de admissão

A Procuradoria Regional do Ministério Público do Trabalho na 14ª Região, Rondônia e Acre, por meio da sua Comissão de Seleção de Estagiários, convoca as candidatas e candidato a estágio de nível superior aprovados no Processo Seletivo de Estágio nº 06/2021, Alice Maria Bastos Melo (inscrição 109328, classificada em 1ª lugar na área de Comunicação Social/Porto Velho), Andressa Botelho Evangelista Sansão (inscrição 108992, classificada em 10º lugar na área de Direito / Porto Velho); Bruna Lopes Pereira (inscrição 108926, classificada em 4º lugar na área de Direito /Ji-Paraná), e Lucas de Farias Chaves (inscrição 109691, classificado em 2º lugar na área de Direito / Rio Branco), para enviarem ao e-mail [email protected] cópia da documentação admissional. A data e hora de envio são as seguintes: das 08h (horário de Brasília) do dia 26/07/2022 às 23:59 do dia 29/7/2022 (horário de Brasília).

A não apresentação da documentação no prazo e horários indicados, sem justificativa do candidato aceita pela Comissão de Seleção, será considerada como desistência do candidato, alerta a Coordenadora do Programa de Estágio, Procuradora do Trabalho Camilla Holanda Mendes da Rocha.

Mais informações de segunda a sexta-feira, no horário das 07:30 às 14:30 nos telefones: (69) 3216- 1200 (geral) e 9.8119-3435 (apenas WhatsApp).

DESISTÊNCIA

A Coordenadora do Programa de Seleção de Estagiários, Procuradora do Trabalho Camilla Holanda, torna pública a desistência tácita do candidato Rodrigo Domingues Machado, inscrição 109340 – área de Direito/Ji-Paraná, nos termos do item 9.1.3 do Edital n. 06/2021.