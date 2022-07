Mulher é ferida por bala perdida após tentativa de homicídio em Brasileia

Uma mulher de 32 anos, que caminhava por uma das ruas do Bairro Francisco José Moreira no início da noite deste domingo (10), foi ferida por um projétil em uma de suas pernas, quando dois indivíduos atiraram contra outra pessoa.

Segundo foi registrado no Comando do 5º Batalhão da Polícia Militar em Brasiléia, a mulher estava conversando com uma amiga em frente da sua casa, quando perceberam que um homem corria pela rua enquanto dois indivíduos o perseguiam em uma moto.

O homem correu na direção das duas mulheres e entrou no quintal da casa, quando os perseguidores efetuaram vários disparos na tentativa de acertar o homem. Foi quando um dos projeteis acertou sua perna direita.

Ao perceberem que haviam acertado o alvo errado, os dois suspeitos fugiram tomando rumo ignorado, deixando a mulher ferida para trás. O homem perseguido conseguiu escapar da morte eminente e também desapareceu.

A mulher foi levada para o hospital sendo medicada e se encontra fora de qualquer perigo de morte. Os suspeitos não foram localizados após rondas realizadas pela polícia nas redondezas após o ocorrido.

O caso está sendo investigado como possível acerto de conta entre membros de grupos criminosos rivais, além da lesão corporal contra a mulher.