Museu do Palácio da Justiça está aberto à visitação

O Palácio da Justiça foi a primeira sede do Poder Judiciário do Acre e hoje abriga um museu e a Biblioteca Doutor Alberto Zaire, tornando-se o Centro Cultural do tribunal. O local está aberto ao público e disponível para visitação, das 8h às 17h, se segunda a sexta-feira.

A história do Acre e do Poder Judiciário estão entrelaçadas, por isso ter contato com os objetos e as memórias da corte acreana é uma forma de manter viva a nossa cultura. Inclusive, as escolas que desejarem agendar uma visita guiada para seus alunos, devem entrar em contato pelo: (68) 3211-5560.

O Centro Cultural do Juruá também integra a missão de gestão da memória do Judiciário. O local é patrimônio histórico por ser o prédio público mais antigo do Acre e está situado na cidade de Cruzeiro do Sul. O local também está disponível para visitação guiada.

No último mês, a escritora cruzeirense Cibele Clemente fez doação do livro de sua autoria: “Poemas de uma mulher preta”. O exemplo da poetisa é um convite para toda a sociedade acreanas: ambas as bibliotecas, a de Rio Branco e Cruzeiro do Sul aceitam doação de obras para seus acervos.