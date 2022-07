O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N.Lima, publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (30) um decreto que determina que todos os veículos oficiais deverão estar no estacionamento do parlamento mirim às 18 horas, diariamente.

O horário para retirada será às 7h da manhã. Fora deste horário, os veículos sairão do estacionamento “somente com ordem expressa do senhor presidente”, diz texto.