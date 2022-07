Na Aleac, Robero Duarte sai em defesa de Bolsonaro e chama Lula de ladrão

O deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos), usou seu discurso na sessão desta quarta-feira (6), para falar sobre os avanços do Acre a partir de políticas públicas e decisões do governo federal.

O parlamentar disse que a PEC do Estado de Emergência, do governo federal, que permite baixar o ICMS do combustível traz inúmeros benefícios para o povo.

Respondendo a fala do deputado Daniel Zen que criticou o Governo de Bolsonaro.

“Quando a gente fala da redução do ICMS, falamos de benefício para população e quando o senhor vem aqui criticar, se coloca contrário à redução dos impostos para criticar o governo federal. Os avanços promovidos pela pessoa do presidente Bolsonaro agora são criticados”, disse.

Duarte disse também que na época do PT, o Bolsa Família “pagava de 90 a 189 reais, no atual governo, o valor gira em torno de R$ 400,00”, lembrou o deputado.

O deputado disse que reconhece que Bolsonaro está avançando e fala que pesquisas que mostram Lula na frente tem “a credibilidade de uma nota de 3 reais. Basta olhar onde anda o ex-presidente Luis Inácio Ladrão da Silva e onde anda o presidente Bolsonaro. Quem está levantando a multidão. Eu me coloco como sempre me coloquei a favor do presidente Bolsonaro”, asseverou.