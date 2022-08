“Não há mais possibilidade de aceitar convite do PT”, diz Jenilson ao ContilNet

O deputado estadual Jenilson Leite também participou do bate-papo no podcast ContilNet e falou sobre temas relacionados à Saúde, sua área de atuação, sobre as definições adotadas por ele e pelo partido.

Ele deixou claro que não existe possibilidade de aceitar o convite do PT para concorrer à vaga de governador. “Não há mais possibilidade”, afirmou com convicção.

“Nós esperamos muito essa definição, cheguei a ouvir que o Jenilson está num caroço de milho, nós tentamos, mas não deu certo”, complementou sobre o tema.

“A gente ficou muito tempo sem saber, não foi nos dado posicionamento neste sentido. O próprio Jorge uma hora dizia que ia pro governo, depois pro senado e a gente só precisava que dissesse pra onde iria. E após a reunião na casa do Cesar, no domingo, tomamos a decisão”, contou.

A decisão foi tomada, de acordo com Jenilson, pela indefinição do PT. “Não tínhamos condições de concorrer ao governo sozinhos. Mas agora está definido, vamos para o Senado”, falou.

Confira no vídeo:

Confira fotos da visita: