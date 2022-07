“Não importa se será Lula ou Bolsonaro, qualquer um terá que ajudar o Acre”, afirma Petecão

O senador licenciado e pré-candidato ao Governo, Sérgio Petecão, tomou a decisão de deixar livre a escolha para seus correligionários sobre quem apoiar para presidência do Brasil. Dentro do seu grupo as opiniões são divididas neste sentido e para ele, “se for Lula ou Bolsonaro, qualquer um terá que ajudar o Acre”.

Mesmo tendo atuado como vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, ele não vai declarar apoio a nenhum dos candidatos a presidente, confirmou em entrevista exclusiva ao ContilNet. “Cada um no partido tem liberdade para apoiar quem quiser. Meu partido é o Acre”, disse Petecão.

A coligação de Petecão tem como lema: “Com a Força do Povo”. Um dos primeiros a definir a chapa majoritária, o pré-candidato conta com o advogado Tota Filho como vice e a deputada federal Vanda Milani (PROS) para concorrer ao Senado.

Atualmente, Sérgio Petecão está no quarto ano do seu mandato de senador, que termina em 2027. Ele está afastado do cargo e a suplente, Maria das Vitórias Soares de Medeiros está em exercício.