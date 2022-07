Neymar é “anunciado” como novo reforço de clube de Rondônia

Clube da Quarta Divisão do Brasileiro, o Porto Velho, de Rondônia, aproveitou a incerteza dos últimos dias sobre o destino de Neymar para postar em suas redes sociais uma imagem do craque com a camisa do clube, desejando-lhe as boas-vindas. Foi, na verdade, uma montagem, o que, mesmo assim, agradou bastante os torcedores do time do Norte do País.

“Depois de um longo período de negociação, o atacante aceitou a proposta da Locomotiva (apelido do Porto Velho) e chega ainda esta semana à capital rondoniense para realizar exames e assinar contrato. A Locomotiva tinha grandes clubes da Europa como concorrentes e desbancou todos, acertando com o atacante. O vínculo com o Porto Velho vai até 2026”, “informou” o time de Rondônia em seu perfil oficial no Instagram.