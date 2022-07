No AC, cerca de 20% da população não tomou primeira dose da vacina contra Covid-19

O Acre vive o que especialistas já tratam como 4ª onda de Covid-19. Nestes primeiros 15 dias do ano, foram quase 8 mil novos casos da doença registrados no estado. O número de mortes também voltou a subir, foram 6 no mesmo período colocando o estado entre os que

O fato preocupante em meio ao aumento de casos é a baixa cobertura vacinal. Até este sábado (16), pouco menos de 21% da população com idade de se vacinar (acima de cinco anos) havia tomado a primeira dose do imunizante, segundo o consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

E piora: 33,3% não voltou para tomar a segunda dose e apenas 36,51% das pessoas tomaram a terceira dose, ou dose de reforço.

Os números colocam o Acre entre os piores estados no andamento da vacinação, ficando na frente apenas de Rondônia, Amapá e Roraima.