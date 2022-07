No AC, total de famílias na fila do Auxílio Brasil mais que dobrou entre março e abril

Entre os estados brasileiros que estão à espera do Auxílio Brasil, o Acre se encontra em 19º lugar, é o que mostra o último estudo feito pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Entre março e abril, o Estado cresceu em 102% na fila de espera pelo Auxílio, isso porque na passagem de março para abril, as regiões Norte e Centro-Oeste tiveram os maiores crescimentos percentuais na fila. Na região Norte, a demanda reprimida de março para abril cresceu 233%, e na região Centro-Oeste, o aumento foi de 140%.

A fila foi zerada em janeiro deste ano, após cerca de 3 milhões de famílias terem sido incluídas no programa no final de 2021, logo depois que o governo transformou o Bolsa Família em Auxílio Brasil.

Em julho de 2021, havia mais de 25 milhões de famílias no Cadastro Único (CadÚnico), e aproximadamente 19,1 milhões atendiam aos requisitos para receber o benefício. Ou seja, 76% das famílias brasileiras inscritas no CadÚnico deveriam estar incluídas no programa de transferência de renda. No entanto, o número de beneficiários era de 16,7 milhões, segundo a CNM.

Todos podem receber o benefício?

Para receber o benefício, as famílias devem atender às conjunturas do programa e estar inscritas no Cadastro único. Não é preciso se inscrever para o benefício, o governo já realiza a avaliação dentro do CadÚnico os elegíveis. A demanda reprimida, assim, leva em conta o número de inscritos no cadastro que se enquadram para o recebimento.