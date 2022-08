No Acre, Canal Empreender é lançamento em galpão da Expoacre 2022

A maior feira de agronegócios do Acre tem sua segunda noite marcada por empreendimento de diversas áreas. No galpão do Sebrae, o Canal Empreender foi lançado no Acre neste domingo (31). O evento contou com a presença dos representantes do Sebrae, colaboradores, expositores e a população que visita o espaço.

O Canal Empreender, segundo o diretor técnico Lauro Santos, veio para dar suporte e segurança aos empreendedores através de reportagens.

A diretora do Canal, Silvia Rebelo, a ideia do canal é transformar o empreendedorismo brasileiro em algo com mais qualidade e com menos barreiras. “As pessoas gostam de empreender, querem empreender mas as vezes tem algumas dificuldades. Todo conhecimento do Sebrae vai viajar o Brasil inteiro e mostrar várias realidades que possam ajudar outras”, explica.

O Canal, que é uma parceria da Band com o Sebrae, pode ser assistido pelo site do Canal Empreender, do Instagram através do @canalempreenderoficial e também por streaming e pelo canal do YouTube do Sebrae.