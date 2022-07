No Manuel Julião, operário cai de altura de 6 metros ao sofrer descarga elétrica

Deu entrada no Pronto -Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), no início da tarde deste sábado (16), o trabalhador Jonas dos Santos Maranhão, de 39 anos, com cortes no couro cabeludo e reclamando de dores no corpo, após sofrer uma descarga elétrica a partir de fios a rede de iluminação pública da Capital. Ee caiu de uma altura de sies metros após sofrer o choque elétrico.

O Samu (Seviço de Atendimento Móvel), que atendeu a ocorrência, registrou que Jonas Santos Maranhão trabalhava nas obras de um prédio do Conjunto Manuel Julião, em Rio Branco, quando, de repente, o andaime em que ele se apoiava para executar o serviço balançou, possivelmente por causa da ventania, que acabou o empurrando contra a fiação elétrica, a qual estava ali bem perto do local onde trabalhava.

Com o andaime encostado na fiação, o operário recebeu a descarga elétrica e caiu de uma altura estimada em seis metros. Na queda, bateu a cabeça e sofreu cortes profundos no couro cabeludo. Foi socorrido pela ambulância de suporte avançado do Samu.

No hospital, o serviço médico informou que, apesar da gravidade do corte e da descarga elétrica, Jonas não sofre risco de morte. Ele segue internado.