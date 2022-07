No sufoco, Rio Branco supera o Humaitá e avança na Série D

Foi sofrido, mas o Rio Branco venceu, de virada, o Humaitá por 2 a 1, em jogo realizado neste domingo (3), no estádio Florestão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Fernandinho abriu o placar no 1º tempo para o Tourão do Humaitá, mas o Estrelão reagiu na etapa complementar e marcou duas vezes com Wilker e Matheus Nego.

Carimbou vaga

Com o triunfo sobre o Tourão do Humaitá, o Rio Branco-AC garantiu vaga antecipada para próxima fase do torneio. O time estrelado soma 24 pontos, um ponto a menos que o Amazonas-AM. O Humaitá segue na sétima posição da chave, com seis pontos ganhos.

Próximos jogos

No próximo domingo (10), as duas equipes voltam a campo. O Rio Branco visita o São Raimundo-AM, em jogo marcado para o estádio da Colina, em Manaus (AM), às 16h. O Humaitá recebe o Porto Velho-RO, no estádio Florestão, às 18h (de Brasília).

Jogo

O Rio Branco entrou em campo sonolento e pouco incisivo na busca de abrir o placar diante de um adversário cheio de garotos da base que estavam dispostos a dificultar as coisa para o time estrelado.

Um chute de Negueba, aos 12 minutos, que passou a esquerda do goleiro Felipe Leineker, foi a primeira jogada de perigo criada pelo Rio Branco.

Com dificuldades no setor de criação, o Rio Branco não ameaçava o gol do Tourão do Humaitá.

Num chutaço do meia Fernandinho, aos 42 minutos, o Humaitá abriu o placar do jogo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manoel Façanha (@manoelfacanhatavares)

Virada

Na etapa complementar, o técnico Bruno Monteiro retornou com quatro mudanças. O resultado foi um Rio Branco mais agressivo na busca do gol do empate diante 226 pagantes (R$ 2.460,00). Aos seis minutos, Wanderson teve a chance do empate, após o vacilo do goleiro Felipe Leineker, mas o atacante estrelado perdeu.

O empate Rio Branco então saiu aos 14 minutos. Luan fez ótima jogada pela direita e cruzou para entrada da área. O atacante Wilker mostrou oportunismo e deixou tudo igual no placar. Dois minutos depois, o Rio Branco perdeu o volante João Victor, expulso.

Mesmo com um jogador a menos, o Rio Branco-AC buscou a vitória diante de um Humaitá que tinha dificuldades para pressionar o time estrelado. Numa outra boa jogada de Luan, aos 36 minutos, o atacante estrelado acabou sofrendo pênalti. O atacante Matheus Nego cobrou com categoria para colocar o time estrelado na frente do placar.

O Humaitá ainda quase atrapalhou a vida do Estrelão numa bola parada de Fernandinho, mas o goleiro Evandro Gigante fez grande defesa e garantiu a vitória e a classificação antecipada do Estrelão na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D.