Novo affair? Marcelo Bimbi surge acompanhado no Acre e web aponta romance; assista

No último sábado (23), o modelo e empresário Marcelo Bimbi causou frisson na transmissão do ContilNet na escolha da Rainha da ExpoAcre 2022.

Nos bastidores do evento, Bimbi chegou acompanhado de uma mulher misteriosa com quem trocou cochichos ao pé do ouvido e dividiu cadeira coladinho na mesa do júri.

Na transmissão, este colunista perguntou ao modelo quem era sua companhia no evento. Marcelo explicou aos internautas que era uma pessoa especial ao dizer quem era sua favorita na noite do desfile, levando a web a loucura. Quem será a nova namorada de Bimbi?

Veja momento: