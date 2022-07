Novo player de saúde chega a capital acreana; saiba mais

A saúde é prioridade. A vida é prioridade. Ainda existem muitas deficiências, dificuldades, interesses que se desviam do tema central desta reflexão. E o desejo por soluções dignas de acesso à saúde para todos, não deve cessar. Seja no serviço público, ou seja, na assistência privada. E com esse desejo de expandir o acesso à saúde, a Administradora Grupo Cacss instalou sua nova filial no Estado, oferecendo novas alternativas para a contratação de assistência médica, para todas as idades, viabilizando que a população local tenha acesso a serviços de qualidade com preços justos, como já realiza há mais de 20 anos em suas demais filiais espalhadas pelo país.

A operadora de saúde vinculada a este projeto de expansão em Rio Branco é a Unimed Rio Branco. A administradora promove parceria com entidades profissionais para que o propósito do Presidente do Grupo, Antonio Carlos Bastos, fosse alcançado de forma qualitativa. Antônio iniciou a carreira como profissional de saúde, onde atuou durante 30 anos na linha de frente do atendimento a pacientes. O executivo decidiu após essa trajetória, ingressar no ramo de seguros de saúde, guiado pela sensibilidade social de trabalhar em favor do acesso à saúde privada de qualidade para todos. E este trabalho hoje se traduz numa equipe de mais de 50 colaboradores com atuação em 5 estados, todos engajados em oferecer alternativas adequadas para cada cliente, com sustentabilidade e empatia.

A chegada da empresa no Acre possibilita que estudantes a partir de quatro anos, e demais categorias de classe tenham um plano de saúde de qualidade com relação adequada entre custo e benefícios. O gerente geral do Grupo, Felipe Antônio, reforça o compromisso e o DNA da cultura da empresa, que preza pela realização de programas de prevenção qualidade de vida, diferencial oferecido aos clientes, que contam com uma equipe dedicada de médicos e enfermeiros, além de uma central de atendimento exclusiva, para esclarecimentos clínicos e programas de saúde.

“O que podemos agregar para a capital acreana certamente é o nosso atendimento humanizado e nossa expertise em saúde, por isso, temos parcerias locais e nacionais para oferecer o melhor da saúde privada aos nossos beneficiários. Prezamos muito pelo acolhimento e por ser referência em soluções de saúde para as pessoas.. Esse é o nosso pilar”, afirma Felipe.

Planos coletivos por adesão, em média, podem oferecer mensalidades até 50% menores que de um plano de saúde individual. E atuar nesse nicho de mercado foi a estratégia alcançada pelo Grupo Cacss para viabilizar condições mais competitivas, consolidando em sua estrada, estrutura e uma equipe especialista no segmento, que preza pelas pessoas.

Para conhecer mais sobre a empresa, acesse www.cacss.com,br. A unidade fica localizada na Rua Hugo Carneiro 415, bairro Bosque.