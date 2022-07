Novo radar da BR-364 passa a funcionar a partir desta quarta-feira em Rio Branco

A Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), por meio do Instituto de Pesos e Medidas do Estado (Ipem-AC), em parceria com o Ipem-RO e a Polícia Rodoviária Federal, realizou, em Rio Branco, a calibragem de um novo radar na BR-364, estrada que vai para Porto Velho (RO).

O totem passa a funcionar a partir desta quarta-feira, 20, em frente à sede do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit).

Alysson Gomes, coordenador do Ipem-AC, explica que devido a problemas técnicos o radar parou de funcionar. “O totem, de velocidade máxima de 40 km/h, dessa região não funcionava há algum tempo e foi desativado, mas, a partir de hoje com instalação do novo equipamento, com a calibragem que vai ser feita, a fiscalização já vai ser realizada”, explica.

“O Ipem é vinculado ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), então somos grandes parceiros, e viemos hoje dar instruções de como calibrar o equipamento e vistoriar a ação”, contou Igor Argento, especialista em metrologia do Ipem-RO.

De acordo com Alysson Gomes, mais 20 faixas, pistas de trânsito, com esse tipo de equipamento vão ser instaladas até dezembro em Rio Branco.