A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e a Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) tornam público a convocação para a matrícula no Curso de Formação Policial, para o cargo de Agente de Polícia Civil de quatro aprovados no concurso da Polícia Civil.

A convocação foi publicada na edição desta segunda-feira (11), no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os quatro aprovados no concurso que devem comparecer para realizar a matrícula no Curso de Formação Policial são Abraão Negreiros de Oliveira, Andrei Christian Ferreira Lima, Bruno Alves Vieira e Gilson Soares de Azevedo Junior.

Os aprovados devem realizar a matrícula no dia 18 de julho de 2022, das 7h30 às 13h, na Coordenação da ACADEPOL, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança (CIEPS), localizado na Via Verde, BR-364, km 2, no bairro Jardim Europa, em Rio Branco.

De acordo com a publicação, será aceita a matrícula por procuração, sem necessidade de reconhecimento de firma, com poderes expressos para realizar a matrícula no Curso de Formação, acompanhada da cópia do documento de identidade do candidato e apresentação do documento de identidade original do procurador.

Ainda segundo a publicação, “somente serão admitidas as matrículas no Curso de Formação Policial dos candidatos que estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições dos cargos, apresentarem documento de identidade em bom estado de conservação, bem como apresentarem original e cópia da seguinte documentação: carteira de identidade civil; CPF; Certidão de Nascimento; Certidão de Regularidade Militar, para homens; Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria mínima AB; e Duas fotos 3×4, coloridas, em papel fino, idênticas e recentes”.

A eliminação do concurso público também está prevista no documento e acontecerá se o candidato deixar de apresentar os documentos necessários para a matrícula no período estipulado, deixar de comparecer ao curso ou se afastar por qualquer motivo e “não satisfazer aos demais requisitos legais, regulamentares, regimentais e editalícios”.

A eliminação do Curso de Formação Policial acontecerá se o candidato ultrapassar o percentual de 25% de faltas nas aulas práticas e teóricas em cada disciplina do curso de formação.

Todas as informações com relação a matrícula, eliminação, avaliação, reprovação, resultado e quaisquer outras sobre o Curso de Formação Policial estão disponíveis no Diário Oficial do Estado (DOE), na página 24.