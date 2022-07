Novos juízes leigos e conciliadores começam a trabalhar no Poder Judiciário do Acre

A partir de processo seletivo realizado em dezembro de 2021, o Poder Judiciário do Acre ganha novos profissionais em seu quadro de juíza e juiz leigo, conciliadora e conciliador. Alguns iniciaram o trabalho nesta sexta-feira, 1° de julho. Mais pessoas devem assumir na segunda-feira, dia 4.

Foram 1.722 inscritos no processo seletivo que selecionou profissionais para atuarem como juíza e juiz leigo e conciliador e conciliadora do Sistema de Juizados Especiais e conciliador e conciliadora para atuação nas Varas de Família e Cíveis do Poder Judiciário do Acre.

O edital elencou 22 cidades para designação dos aprovados, e possui cadastro de reserva. A distribuição dos aprovados foi dividida em nove grupos, de acordo a Resolução N° 58/2021.

Assumiram nesta sexta-feira, uma juíza leiga e dois juízes leigos, e três conciliadores. Dessa forma, o Poder Judiciário do Acre conta agora com 14 conciliadores e 11 juízes leigos.

A Administração está no aguardo de mais um juiz leigo e uma conciliadora e um conciliador para assinarem o Termo de Adesão, na segunda-feira, 4. E também com previsão de novos termos para ambas as áreas até o mês de agosto.

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro, ressalta a importância da inserção de novos profissionais no Judiciário, para continuar avançando na melhoria da prestação dos serviços jurisdicionais aos cidadãos.