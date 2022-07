“O maior problema do meu mandato é falta de emprego”, diz Petecão ao tratar de plano de governo

Em entrevista ao ContilNet, nesta sexta-feira (22), o pré-candidato ao Governo do Acre, Sérgio Petecão, afirma que a alternativa para falta de emprego no Estado, é a criação de pequenas indústrias para criação de mais empregos, pois não há mais espaço de emprego dentro do comércio já existente.

“Hoje o maior problema do meu mandato, todo dia na minha casa eu recebo de 20 a 30 currículos de gente pedindo emprego. Eu não tenho emprego. A gente vai nas auto peças e postos de gasolina para tentar ajudar. Não tem emprego, não tem como absorver essa mão de obra toda. Nós vamos ter que criar pequenas indústrias, não são aquelas indústrias grandes, é como tem lá no Nordeste, como em Caruaru”, disse Petecão.

Segundo o pré-candidato, não é necessário criar grandes estruturas, pois dentro da própria residência há espaço para inserir maquinários para produção. “Não precisa criar aquelas megas estruturas, é dentro de casa mesmo, dentro de um quarto coloca 20 máquinas e gera, pelo menos, emprego para a família. Nós temos que dar um jeito, criar uma alternativa”, explica.

O bate-papo ao vivo com o pré-candidato ao Governo do Acre, Sérgio Petecão e seu vice, João Tota e a pré-candidata ao Senado, Vanda Milani, aconteceu nesta sexta-feira (22), através do canal do YouTube do ContilNet.