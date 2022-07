O que Bolsonaro, para seu próprio bem, foi aconselhado a esquecer

Leia-se: a divulgação do vídeo foi proibida porque pegou mal para Bolsonaro o que ele disse antes e fez depois da morte de Arruda. Antes, sugeriu que fora um crime comum; em seguida, descobriu que dois irmãos de Arruda são bolsonaristas, telefonou para eles solidário, e os convidou a conceder uma entrevista em Brasília.

Não telefonou para a mulher e os filhos de Arruda. E ainda tentou jogar nas costas da esquerda a culpa pelo crime. Lula acusou-o de tirar proveito eleitoral do episódio. Bolsonaro imaginou que os irmãos bolsonaristas de Arruda sairiam em sua defesa. Como isso não ocorreu, foi convencido por assessores a cancelar a entrevista.

Às vésperas do lançamento no Rio de sua candidatura à reeleição, Bolsonaro está orientado a abordar só assuntos positivos, do tipo Auxílio Emergencial, vale-caminhoneiro, gasolina mais barata, seu amor incondicional pelas mulheres, coisas assim. A dúvida dos que o cercam é sobre se ele conseguirá fazer o dever de casa.