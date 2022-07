O retorno: Cuca é o novo técnico do Atlético-MG

Ao todo, Cuca tem 224 jogos pelo Galo, com 128 vitórias, 48 empates e 48 derrotas.

Cuca tinha projetos pessoais para este ano. Resolveu tirar ano sabático e desde então estava em Curitiba tocando a vida. A intenção era de não aceitar nenhuma proposta neste ano. A ideia do treinador é de inclusive viajar para acompanhar “in loco” a Copa do Mundo.

No entanto, a sensação do técnico era de que o Atlético precisava dele para finalizar 2022. O Galo briga pela liderança do Brasileirão e também disputa de vaga na semifinal da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, em jogos nos dias 3 e 10 de agosto.

Neste domingo, às 18h, o Galo entra em campo, no Mineirão, para enfrentar o Corinthians, pela 19ª rodada do Brasileirão. Lucas Gonçalves, auxiliar permanente do clube, irá comandar a equipe, que tenta diminuir a diferença para o líder do Campeonato Brasileiro.