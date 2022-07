Obras da segunda ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira, continuam avançando

Um dos próximos compromissos do governador Gladson Cameli (PP), antes de ter seu nome homologado em convenção partidária como candidato à reeleição, será visitar as obras de construção da segunda ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira. As obras estão adiantadas e o governador deve exigir aceleração ainda maior nas obras para aproveitar o período de estiagem do período estival.

As obras correspondem a um investimento de R$ 36 milhões, que transformará um sonho da população local, principalmente da comunidade do chamado Segundo Distrito, em realidade.

As maquetes de como será a ponte estão sendo exibidas pelo Governo. Além de útil à comunidade, a ponte será uma espécie de cartão postal do região do Iaco. “Vamos inaugurar esta obra no segundo mandato, assim como todas as outras grades obars que iniciamos no Estado tão logo a pandemia do coronavirus arrefeceu e nos permitiu trabalhar em obras físicas”, disse o governador.

