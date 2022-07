Ocorrências com pipas na rede elétrica crescem e Energisa reforça orientações de segurança

Soltar pipa é uma brincadeira muito comum, principalmente no período de férias escolares. E a atenção deve ser redobrada para evitar problemas com a rede elétrica. Quando a linha ou a própria pipa enrosca nos fios ou postes, além de comprometer o fornecimento de energia, pode causar graves acidentes, alerta o coordenador de segurança da Energisa, Marcelo Martins.

“Brincar com pipa é muito comum na nossa região, assim os cuidados devem ser redobrados. Por exemplo, não soltar pipa próxima à rede elétrica; não utilizar linhas metalizadas que conduzem energia e principalmente; não tentar retirar a pipa caso fique presa em fios elétricos, pois o risco de choque aumenta nestas situações”, afirma Marcelo.

No Acre, somente de janeiro a junho deste ano, já foram registradas 133 ocorrências de pipa na rede, sendo 101 casos apenas na capital. Em 2021, em todo o estado, foram 145 ocorrências. E os números tendem a aumentar, já que, entre os meses de maio e agosto, é quando a Energisa registra o maior número de ocorrências, por conta do período de estiagem e, também, acaba coincidindo com o período de férias.

Preocupada com a segurança da população, a Energisa preparou algumas orientações importantes:

Jamais solte pipa próximo à rede elétrica e nunca tente remover a pipa da rede elétrica. Você pode levar um choque elétrico. Apenas os profissionais autorizados pela Energisa, munidos de todos os itens de segurança e treinamentos necessários, podem fazer a manutenção na rede elétrica;

Não utilize materiais cortantes, como a linha chilena e o cerol, e não solte pipa próximo a ruas e avenidas. A linha pode ser perigosa para os condutores, causando, principalmente, acidentes com motos e bicicletas;

Não empine pipa em dias de chuvas e relâmpagos;

Alerte outras pessoas sobre o risco de soltar pipas sem os devidos cuidados. A conscientização é fundamental para reduzir transtornos e acidentes;

Ao verificar pipas presas à rede elétrica, entre em contato com a Energisa por meio dos canais de atendimento.

Em caso de acidente com a rede elétrica, entre contato com a Energisa por meio dos canais de atendimento:

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Call Center: 0800-647-7196