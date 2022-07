Oi abre vagas de estágio para home office; veja como concorrer

Os pré-requisitos para preencher as vagas de estágio são que os interessados estejam cursando nível superior, tenham disponibilidade para trabalhar 6h por dia em horário comercial (totalizando 30h semanais) e vontade de aprender. Além disso, é importante que a formatura do candidato esteja prevista a partir de dezembro de 2023.

Pelo fato das vagas serem na área de tecnologia, a Oi busca por candidatos que estejam cursando opções como:

Os contratados receberão, além da compensação financeira, benefícios como horários flexíveis, folga no mês de aniversário, vale-transporte, ticket refeição, plano de saúde e odontológico, clube de descontos e uma trilha de capacitação e desenvolvimento da Universidade Oi Educa.

Como se inscrever nas vagas de estágio da Oi

Para se inscrever no estágio Oi, é preciso acessar o site do programa e clicar em “Apply”. Feito isso, o candidato deve se inscrever e informar todos os dados necessários, tanto pessoais quanto profissionais. Todos irão passar por testes online, bem como dinâmicas de grupo remotas e uma entrevista com o gestor da área escolhida na última fase.

As atividades para aqueles aceitos se iniciam em agosto, e o programa tem duração de dois anos. Durante o estágio, os selecionados poderão vivenciar a experiência digital completa da empresa, participando de ações e crescendo no meio profissional.

A inscrição está disponível para candidatos em qualquer lugar do país por conta do modelo remoto. Todo o processo de inscrições, teste e vídeo entrevista ocorre de 1 a 17 de julho, e o processo seletivo começa a partir de 20 de julho.

Sobre a Oi

Anteriormente conhecida como Telemar, a Oi é uma empresa da área de telecomunicações no Brasil. É atualmente a maior operadora de telefonia fixa, bem como uma das maiores do setor de telecomunicações da América do Sul.