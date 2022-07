OMS investiga casos de vírus que causa sangramento até a morte

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que monitora a investigação de duas mortes causadas pelo vírus Marburg em Gana. O vírus é da família do Ebola e provoca febre hemorrágica. Segundo dados dos últimos surtos registrados, as mortes podem chegar a 88% dos diagnósticos.

Os testes iniciais deram positivo para o vírus e as amostras estão sendo reanalisadas pela OMS. Os pacientes, da região de Ashanti, no sul do país, não se conheciam, o que sugere que a doença possa estar se espalhando.