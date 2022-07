Operação de Força Tarefa da Segurança Pública mira tráfico interestadual de drogas no Acre

A Força-Tarefa de Segurança Pública no Acre (FTSP-AC), deflagrou nesta terça-feira (26), em Rio Branco, a “Operação Veneza”, com o objetivo de combater o tráfico interestadual de drogas pelo modal aéreo.

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco.

No total, 16 policiais participaram da ação. As investigações se iniciaram em fevereiro de 2021, quando uma mulher foi presa em flagrante no Aeroporto Internacional de Rio Branco, tentando embarcar para Recife-PE com 3 kg de cocaína afixados em seu corpo.

A partir da prisão da passageira, foi possível identificar as pessoas responsáveis pelo comércio e aquisição dos entorpecentes, bem como um grupo de pessoas ligada a uma facção criminosa local que intermediou a venda da droga.

Os envolvidos responderão pelos crimes de integrar organização criminosa, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, cujas penas somadas podem chegar a trinta anos de reclusão.

A investigação conduzida pela Força-Tarefa de Segurança Pública, coordenada pela Polícia Federal e composta por Policiais Civis e Militares, foi denominada “Veneza” – em alusão a cidade de Recife, conhecida como Veneza brasileira pelas semelhanças fluviais com a cidade italiana – , destino final da droga apreendida que deu origem à operação de hoje.