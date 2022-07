Os alimentos que pode (e deve) comer quando se sente cansado

É normal que nas horas em que sente mais cansado tenha mais vontade de comer – especialmente aquelas coisas que não fazem lá muito bem à saúde. É importante contrariar esse desejo e apostar em comidas que vão estimular o cérebro e lhe dar mais energia.

Existem diferentes alimentos que são ideais para estas horas e a revista Woman&Home consultou diferentes especialistas para lhe poder recomendar os melhores. São todos alimentos ricos em vitaminas, minerais e outros nutrientes que vão ser muito benéficos para o seu metabolismo e sistema imunológico.

Estas mudanças podem fazer com que se sinta com mais energia, no entanto, se algo persistente é importante falar com um médico.

Os alimentos ‘ricos em energia’:

Vegetais com folhas escuras, como couve, agrião e verduras que contêm vitamina A, B6 e B9, bem como cobre e ferro. Também é boa ideia apostar nos outros vegetais que têm muita fibra e fazem bem à saúde digestiva;

Grãos integrais como aveia, como aveia, arroz integral e ‘sourdough’ têm vitaminas B6, B9 e B12;

Ovos são uma fonte muito rica de vitaminas, como a D, ferro e proteína;

Frutos secos e sementes têm gordura ómega 3 fats, proteína e minerais essenciais como o zinco.

Também existem alimentos que deve evitar quando se sente mais cansado, especialmente, aqueles com poucas fibras e proteínas. É o caso de arroz e pão brancos e massa, por exemplo, já que assim está a consumir carboidratos que não têm fibras ou proteínas para ajudar a controlar o açúcar no sangue.