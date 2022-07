Palácio nega informação de que Gladson tem pensado em tirar Paula Mariano da Sesacre

O Palácio Rio Branco confirmou nesta sexta-feira (1) à reportagem do ContilNet que não são verdadeiras as informações que apontam para a saída da médica Paula Mariano do cargo de secretária de Saúde do Estado (Sesacre).

“Boatos”, foi o que respondeu o assessor especial do governador Gladson Cameli, Jefson Dourado, ao ser questionado sobre o assunto.

Também em entrevista ao site, Paula disse na semana passada que segue no cargo “com o compromisso de continuar lutando pela saúde dos acreanos”.

“Sigo com a mesma força e trabalhando com a mesma dedicação de sempre, interessada em fortalecer a luta da Sesacre, com toda a sua equipe, para dar a melhor saúde possível aos acreanos”, afirmou a gestora.

A gestora tem sido a responsável por conquistas significativas na condução de uma das pastas mais importantes do Executivo.

O lançamento do maior concurso público dos últimos anos, com mais de 600 vagas para diversas áreas, a redução da fila de espera por cirurgias eletivas e o combate à pandemia da Covid-19, com ampliação de leitos e dos pontos de vacinação contra à doença, são alguns dos destaques.