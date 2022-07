Palmeiras x Cuiabá: veja onde assistir, desfalques, escalações e arbitragem

Eliminado na Copa do Brasil, o Palmeiras não venceu as últimas três partidas pela competição nacional. O time alviverde até abriu a rodada na liderança, com 30 pontos, mas caiu para a segunda colocação após a vitória do Atlético-MG contra o Botafogo, no domingo – o Galo agora tem 31 pontos. Abel Ferreira vai continuar com desfalques no ataque.