Partido no Acre é o segundo do país com maior número de filiadas mulheres, diz Folha

A participação de mulheres na política é um assunto que está sempre em evidência dentre as rodas de conversa e a Folha de São Paulo realizou um levantamento com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que apontam que um partido no Acre tem o segundo maior número de mulheres filiadas do país, logo atrás de uma sigla no Espírito Santo.

No Acre, o Partido da Mulher Brasileira tem cerca de 62% de filiadas mulheres, por isso ocupa o segundo lugar no ranking. No Espírito Santo, o partido PSTU tem 69% de filiadas mulheres; Pelo outro lado, o diretório do Novo em Pernambuco tem a menor participação feminina, com proporção de 9 homens para cada mulher filiada.

Segundo a Folha, apesar de simbolizar a representação dos partidos entre o eleitorado, o número de filiados é tido como um indicador questionável para medir o tamanho das legendas, pois no Brasil, nem sempre há participação dos filiados nas decisões dos partidos.

A legislação eleitoral determina que os partidos sigam uma cota de, no mínimo, 30% de candidaturas femininas para as disputas proporcionais, além das legendas, que também devem ter 30% dos recursos do fundo eleitoral destinada a candidatas mulheres.