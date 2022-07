Pedra fundamental do viaduto da AABB é lançada nesta sexta; custo da obra é de R$ 25 milhões

Foi lançada nesta sexta-feira (1) a pedra fundamental do viaduto da rotatória da AABB. Estiveram presentes na solenidade o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), a senadora Mailza (PP) e o senador licenciado Marcio Bittar (UB), entre outras lideranças políticas.

A obra, que deve custar cerca de R$ 25 milhões, será construída graças a uma emenda de Bittar.

O viaduto será construído exatamente no trecho entre a rotatória da AABB e a rotatória da Uninorte, na estrada Dias Martins. A previsão de entrega da obra no segundo semestre do ano que vem, 2023.

Veja a galeria de fotos da solenidade: