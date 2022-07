Pedro Longo recebe homenagem da PMAC e parabeniza novos soldados

Convidado para a solenidade de conclusão de curso dos novos soldados da Polícia Militar do Acre (PMAC), ocorrida nesta sexta-feira (29), o deputado Pedro Longo recebeu do órgão a medalha de mérito Coronel Fontenele, concedida a autoridades civis e militares que prestaram relevantes serviços à instituição.

A homenagem foi em reconhecimento ao apoio do parlamentar para obter soluções para a convocação do Cadastro de Reserva, que resultou no chamamento de mais de 400 novos integrantes da corporação.

O parlamentar considera a ocasião uma muito significativa.

“Momento que marca a história da Segurança Pública do Acre e de dezenas de jovens que sonharam com a carreira pública”, enfatizou.

“Lutaram tanto por isso e hoje podem comemorar essa conquista com seus familiares e amigos”, disse sobre os novos combatentes da corporação.

Longo teve uma participação importante no processo de convocação dos mais novos soldados, buscando estratégias com os demais deputados e o Executivo, na condição de líder do Governo na Casa do Povo.

“Me sinto orgulhoso por ter contribuído para que isso fosse possível. Foi uma luta necessária e de todos. Meu mais sincero agradecimento a todos os envolvidos, em especial aos jovens combatentes que nunca desistiram e ao comando geral da PMAC pela honra, sem esquecer do governador Gladson Cameli que tornou possível este momento”, finalizou.