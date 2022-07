O deputado e líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo, está afastado das suas atividades por conta do diagnóstico de Covid-19.

Longo testou positivo para a doença na último domingo (3) e se recupera em casa.

“Infelizmente, testei positivo para a Covid-19. Me recupero bem e dentro do esperado, isolado, mas continuo fazendo os trabalhos à distância, de forma remota”, destacou o deputado.

Por determinação médica, Longo deve retornar à Aleac somente na próxima semana.