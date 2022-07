Pela primeira vez na Expoacre, Sarah Aiache chega ao evento como Rainha do Rodeio

Convidada especial no stand do ContilNet, a Rainha do Rodeio da Expoacre, Sarah Aiache, falou sobre sua trajetória até o reinado.

Em entrevista imperdível no podcast do site, Sarah contou que deixou de ser digital influencer para cursar medicina em Rio Branco, mas o mundo dos famosos do Acre parece que não ficou muito distante da musa.

Participando pela primeira vez da Expoacre, Sarah já entra no evento com rainha. “Sou muito grata pela oportunidade. Convido a todos para o evento de abertura do rodeio na sexta-feira, dia 5, porque vamos fazer um show à parte. Vamos fazer uma apresentação especial. algo que nunca foi visto na Expoacre”, disse aos apresentadores Everton Damasceno e Douglas Richer.

Natural de Brasileia, ela já foi atriz, dançarina, cantora e além de Rainha do Rodeio da Expoacre, ela foi eleita garota country 2022 em Epitaciolândia.

A estudante Sarah Aiache, de 26 anos, concorreu com dez finalistas e a coroação da acreana foi na noite deste sábado (23) em evento realizado na frente do Palácio Rio Branco, na capital acreana. Ao todo, foram mais de 50 mulheres inscritas na 23º edição do concurso, que tem a organização dos colunistas sociais Gigi Hanan e Roberta Lima com apoio e parceria do Governo do Acre.

