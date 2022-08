Pela primeira vez no AC, presidente nacional do BB diz que estado tem futuro promissor

É a primeira vez que um presidente nacional do Banco do Brasil visita o Acre e claro que o podcast ContilNet em parceria com a Sansfilmes não poderia perder essa oportunidade para entrevistar Fausto Ribeiro. Ele e o seu assessor especial, Claudemiro Gomes, falaram sobre o crescimento da instituição no estado.

O principal objetivo da vinda do presidente nacional do BB, Fausto Ribeiro, foi conhecer a rede agências do Acre, para buscar atender da melhor forma os nossos clientes. “E claro, nós viemos conhecer essa feira, que é conhecida nacionalmente como uma grande oportunidade de gerar negócios”, disse.

“Eu vejo o Acre como um estado cada vez mais punjante, com crescimento econômico ao longo dos anos. Se o Acre fizer um trabalho de captação de investidores, de indústrias, para melhorar o comercio e a indústria, eu acredito que basta o apoio do governo e da sociedade para desenvolver cada vez mais”, disse ao apresentador Everton Damasceno.

Com 17 agências no Acre, o BB reune 42% dos negócios que circulam no estado, especialmente relacionados ao agronegócio. Na Expoacre, o BB está atendendo tanto no stand e possui parceria com várias outras instituições. São 82 milhões de clientes em todo o Brasil.

Nascido em Minas Gerais, Fausto Ribeiro preside a instituição há um ano e meio. São mais de 5 mil agências instaladas no país, prestando serviço especial ao agronegócio brasileiro.

“Quando cheguei aqui no Acre, fui muito bem recebido. Percebo que é um estado que tem tudo para se desenvolver, com profissionais capacitados e estamos de portas abertas para que nossa relação se torne cada vez mais sólida e perene”.

Ele disse que o Acre tem potencial para desenvolvimento econômico e social. “E vem dobrando a sua produção. Com o apoio do BB podemos fazer muito mais”, afirmou.

Ele foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro e está no Acre, prestigiando uma das maiores feiras de agronegócio da região Norte.

Acompanhe a programação ao vivo do ContilNet em parceria coma Sanfrancisco Filmes.